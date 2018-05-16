Конфликт между посетителями вспыхнул в Одессе вечером 16 мая в заведении Family Cafe на улице Вильямса, 62а. Об этом сообщает "Думская".

Как рассказали в полиции, клиенты кафе повздорили о чем-то, подрались, один из них достал травматический пистолет и выстрелил в потолок.

На место происшествия прибыла полиция, которая обыскала нарушителей спокойствия и отобрала травматический пистолет.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

На видео видно, как полиция одевает наручники на человека, который лежит на земле возле входа.

Видео: facebook.com

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