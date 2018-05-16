Поток транспорта между Крымом и Краснодарским краем за первые 12 часов работы Керченского моста побил абсолютный суточный рекорд паромной переправы, говорится в сообщении инфоцентра моста.

К 19:00 по нему в обе стороны проехали 14 тысяч машин: более семи тысяч в сторону Крыма и 6,7 тысячи в сторону Кубани.

Предыдущий рекорд датируется августом прошлого года. Тогда Керченская паромная переправа за сутки перевезла в обоих направлениях почти 13 тысяч транспортных средств.

Специалисты ожидали, что после открытия автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения может достигнуть 12-13 тысяч автомобилей в сутки. Такие пиковые нагрузки прогнозировались на первые месяцы после ее открытия из-за интереса к уникальному инженерному сооружению, а также – традиционно в курортный сезон.

"Предполагается, что в целом в первый год работы Крымского моста поток автотранспорта между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40%", - сообщает инфоцентр.

Движение автомобилей по Крымскому мосту разрешили со скоростью до 90 километров в час, останавливаться на нем запрещено. Однако сотрудники Госавтоинспекции Крыма в первый же день работы на мосту зафиксировали нарушение правил дорожного движения. Например, группе мотоциклистов за остановку в арке моста грозит штраф.

Мост через Керченский пролив, который соединил Краснодарский край с Крымом, стал самым протяженном в Европе. Накануне движение по автомобильной части моста торжественно открыл Владимир Путин, преодолев 19 километров чуть больше, чем за четверть часа.

Ранее "Страна" сообщала, как велась стройка Крымского моста и что он изменит для Крыма и Украины.