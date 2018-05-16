Из Кабмина на рассмотрение Верховной Рады направлен проект бюджетной резолюции на 2019-2021 годы. Он уже поступил руководству парламента и в комитет.

Проект постановления "Об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы" зарегистрирован в парламенте в среду, 16 мая (№8357).

Согласно документу, правительство прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижение инфляции до 6,5%, а среднегодовой курс 30,5 грн/$.

Дефицит бюджета в 2019 году прогнозируется на уровне 2,2% ВВП. При этом в 2020 и 2021 годах рост экономики прогнозируется соответственно на уровне 4% и 6,3%, инфляция - 5% и 4,8%, среднегодовой курс - 31,4 грн/$ и 31,8 грн/$.

Предельный размер дефицита госбюджета в 2020-2021 годах планируется на уровне 2% ВВП. Кроме того, предельный размер государственного долга в 2019 году прогнозируется на уровне 56% ВВП, в 2020 году - 54%, в 2021 году - 53%.

Одобренный Кабмин проект основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы, фото: w1.c1.rada.gov.ua

Как сообщала "Страна", нардепы разрешили ставить в очередь на бесплатное жилье переселенцев-инвалидов.

К заявлению о постановке на социальный квартирный учет необходимо будет приложить копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и копии справок о постановке на такой учет членов семьи.

При этом право внеочередного получения квартир или усадебных (одноквартирных) жилых домов из социального фонда получат дети с инвалидностью (в том числе взятые на учет внутренне перемещенных лиц), не имеющие родителей или родители которых лишены родительских прав и проживающие в учреждениях социальной защиты населения, по достижении совершеннолетия.

Лицам с инвалидностью I и II группы (в том числе взятым на учет внутренне перемещенных лиц) предоставят право первоочередного получения жилья.

Напомним, что украинцам будут начислять субсидии от количества жильцов в квартире.