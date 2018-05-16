Насирову вернули украинский паспорт, но электронный браслет не сняли
Шевченковский районный суд Киева обязал Миграционную службу вернуть паспорт гражданина Украины бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову и снял арест с часов, которые принадлежат его жене.
Об этом Украинским Новостям сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.
По его словам, суд принял такое решение в среду.
При этом суд продлил остальные обязательства для Насирова, в том числе и ношение электронного браслета слежения еще на 2 месяца до 15 июля.
Как сообщала Страна, ранее НАБУ завело новое дело на Насирова и проверит его латвийские счета
Мы писали, что в Transparency International подсчитали, что зачитывать обвинение Роману Насирову будут два года
Также Кабмин уволил Насирова с поста главы ГФС.