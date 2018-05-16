В Верховной Раде уже собрали подписи 51-го народного депутата из разных политических сил за начало процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко. Об этом рассказал "Стране" лидер "Руха новых сил", инициатор сбора подписей, народный депутат Юрий Деревянко.

По его словам, только за один сессионный день - среду - подписи за импичмент президента оставили 15 народных избранников.

В частности, к числу подписантов присоединились депутаты от "Самопомощи", "Батькивщины" и внефракционные депутаты.

Таким образом, парламентарию еще необходимо собрать подписи 175 своих коллег, чтобы дать старт процедуре импичмента. Накануне "Страна" уже проанализировала, что выйдет из новой затеи депутатов отправить президента в отставку.

111-я статья Конституции Украины прописывает особый механизм импичмента, предусматривающий три этапа голосования в Верховной Раде.

На первом этапе 226 депутатов (именно за это и идет сбор подписей) должны инициировать импичмент в случае совершения президентом государственной измены или иного преступления. После этого создается специальная Временная следственная комиссия. Ее результаты расследования должны одобрить 300 депутатов - или конституционное большинство Верховной Рады.

Второй этап - выводы ВСК должен проверить Конституционный суд, а также Верховный суд должен подтвердить вывод о наличии признаков преступления.

И только после этого окончательное решение об импичменте принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады. Это 338 депутатов.