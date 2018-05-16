Пятерых участников нападения на ювелирный магазин в Херсоне, произошедшего 15 мая, правоохранительные органы подозревают в совершении еще 17 разбойных нападений.

Другие преступления совершались на протяжении 2016-2017 годов на территории восьми областей, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Это вооруженная банда. В состав банды входит пять человек. Можно сказать, что это очень опасные лица, владеющие оружием. Никто не был в составе Вооруженных сил или других правоохранительных органов на востоке нашей страны. Обычная банда, сформированная для совершения тяжких преступлений", - отметил первый заместитель главы Нацполиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, вчера и сегодня, 16 мая, полицейские в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне, провели несколько санкционированных судом обысков.

Процессуальные мероприятия проведены по месту жительства лиц, которых правоохранители обоснованно подозревают в причастности к указанному преступлению. В частности, во время обысков полицейские изъяли огнестрельное оружие, ювелирные украшения с бирками предприятий-производителей, средства связи. Кроме того, изъята компьютерная техника, спецодежда и личные документы.

"Также оперативники выяснили, что злоумышленники причастны еще к 17 разбойным нападениям", - добавил Аброськин. 15 мая полицией Херсонщины пять ранее подозреваемых объявлены в розыск. Кроме совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой), их также подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных еще тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незаконном завладении транспортным средством (ч. 3 ст. 289), незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263), а также об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию указанных лиц. Ранее полиция установила личности граждан, которых обоснованно подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне.

Как сообщала "Страна", в Херсоне вооруженная банда ограбила ювелирный магазин, обстреляла полицию из автоматов и скрылась.

Ранее в Херсоне заминировали торговый центр по e-mail, 2 000 человек срочно эвакуировали.