Певица Светлана Лобода прокомментировала слухи о том, что стала мамой во второй раз. Она все еще беременна.

"В своем Instagram Светлана опубликовала фото, на котором отчетливо заметен животик, а в подписи сообщила, что поздравлять ее пока что рано. "Слухи обо мне пока слишком преувеличены", - написала она.

Поклонники 35-летней певицы были уверены, что артистка вот уже несколько дней как родила, однако скрывает малыша.

Предположения были вызваны снимками, также выложенными артисткой на своей странице в Instagram. Все дело в том, что фото сделаны так, что на них не был заметен беременный животик артистки.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Как сообщала "Страна", Светлана Лобода показала дочь на День Святого Валентина.

Отметим, что украинская певица рассказала, кто из звезд помог ей деньгами, когда она попала в реанимацию.