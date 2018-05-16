Представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева уже передано в комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины. Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

Представление на снятие неприкосновенности с Дунаева внес в Верховную Раду 15 мая генпрокурор Юрий Луценко. Депутату инкриминируют ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины — внесение недостоверных данных в декларацию о доходах.

В разговоре со "Страной" Сергей Дунаев сообщил, что представление генпрокурора скорее всего касается его электронной декларации за 2015 год, так как у НАБУ и САП уже были по ней вопросы.

"Я пока не ознакомился с текстом представления, поэтому по существу комментировать сложно. Насколько я знаю, там (претензии, - Прим.Ред.) только по 2015 году. Но в 2014-2015 годах были закрыты все госреестры. Как я мог внести какие-то изменения? Я ходил на допросы в НАБУ и САП по этому поводу и давал свои показания. Когда ознакомлюсь с представлением генпрокурора, смогу дать расширенный комментарий", - рассказал Сергей Дунаев "Стране".

Согласно Регламенту Верховной Рады, после ознакомления депутата с текстом представления Генпрокуратуры, ему дается 5 дней на пояснения по изложенной в представлении информации. После этого представление ГПУ рассматривает профильный комитет Верховной Рады, а затем оно выносится в зал на голосование. Традиционно заседания Регламентного комитета проходят по средам, однако, к ближайшему заседанию комитета еще не истечет срок на дачу депутатом пояснений по выдвинутым в его адрес обвинениям. Таким образом, наиболее вероятной датой голосования в сессионном зале по этому вопросу является четверг, 7 июня.

В "Оппозиционном блоке" уже назвали представление на снятие неприкосновенности с коллеги политическим преследованием.