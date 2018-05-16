Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) приобщили переписку депутата Верховной Рады Александра Онищенко (внефракционный) с депутатами Сергеем Березенко и Игорем Кононенко (оба - фракция "Блок Петра Порошенко") к основному делу о пленках.

Об этом Украинским Новостям сообщил источник в антикоррупционных органах.

"Переписка приобщена к первому делу, которое давно расследуется и касается пленок Онищенко", - сообщил собеседник.

По его словам, переписка будет анализироваться в ходе расследования.

"Пока выводы рано делать", - отметил он.

При этом собеседник отметил, что переписка Онищенко дает понять, что ее фигуранты могли "решать" проблемные вопросы с НАБУ, осуществляя определенное давление.

Потом они были переданы детективам Антикоррупционного бюро, которые расследуют уголовное производство в отношении возможного подкупа депутатов Рады.

Как сообщала "Страна", Игорь Коломойский опубликовал фото с книгой Онищенко о Порошенко.

Луценко заявил, что переписка Онищенко с людьми Порошенко должна стать предметом разбирательства.