Новой датой мульти-чемпионского боксерского поединка Всемирной боксёрской супер серии (WBSS) между Александром Усиком и Муратом Гассиевым выбрано 21 июля 2018.

Об этом сообщил журналист UCNLive Марио Лопес.

Место проведения их боя пока остается неизвестным.

Ранее называлось 11 мая, но к этой дате стороны так не успели договориться о месте проведения поединка. Также Усик получил травму, из-за чего бой перенесли на неопределенный срок.

Александр Усик и Мурат Гассиев определят обладателя 5 чемпионских поясов (версиям WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофея Мухаммеда Али и чека на $10 млн.

Фото: twitter.com/steveucnlive

Как сообщала "Страна", украинский боксер Усик прилетел в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего кума Ломаченко в решающем бою. Вместе с Александром на ночном поединке присутствовал Владимир Кличко.

Напомним, что Александр Гвоздик получил право на титульный бой WBC.