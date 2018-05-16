Международная федерация журналистов (IFJ) призвала украинские власти немедленно отпустить задержанного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, назвав действия Киева недопустимыми.

Об этом говориться на странице федерации.

"Международная федерация журналистов поддерживает Союз журналистов России, который является ее членом. Как генеральный секретарь Международной федерации журналистов, я вчера призвал украинские власти немедленно освободить нашего российского коллегу. Свобода прессы гарантирована, в частности, статьей 34 Конституции Украины и статьей десятой Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В демократической стране недопустимо заключать под стражу журналистов, выполняющих свой профессиональный долг информировать общество",- заявил генеральный секретарь IFJ Энтони Белланже (Anthony Bellanger).

Как сообщала "Страна", в РИА Новостях рассказали "Стране" подробности об обысках в редакции и в квартирах сотрудников.

Мы писали, что по делу о госизмене главы РИА Новости Украина Вышинского допросят 47 человек.

Также задержанный главред РИА Новости Украина прокомментировал подозрения в госизмене.