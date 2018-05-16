Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг встретится с руководителями Европарламента, чтобы ответить на их вопросы о скандале, связанном с утечкой личных данных миллионов пользователей.

Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, он встретится с руководителями Европейского Парламента и ответит на вопрос о неподобающем использовании персональных данных миллионов пользователей политическими консультантами, так как к этому по прежнему приковано внимание защитников приватности.

В Европарламенте приветствовали решение Цукерберга прибыть на встречу лично.

"Я приветствую решение Марка Цукерберга лично предстать перед представителями 500 миллионов европейцев. Это шаг в правильном направлении к восстановлению доверия", - отметил президент Европейского парламента Антонио Таяни.

В Британском парламенте также попросили Цукерберга ответить на вопросы английских законодателей, но вместо главы соцсети на слушания пришел технический директор Майк Шрепфер.

Социальная сеть Facebook попала в центр скандала после того, как появилась информация, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на президентских выборах в США 2016 года.

Считается, что она неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook.

Как сообщала "Страна", из Facebook можно будет удалять историю посещения сайтов.

"В вашем браузере есть простой способ очистить cookie-файлы и историю. Идея в том, что многим сайтам нужны для работы cookie-файлы, но вы все равно должны иметь возможность очистить историю по своему желанию. Мы тоже создаем что-то подобное для Facebook", - написал Марк Цукерберг.

Напомним, что в Facebook появится новая функция онлайн-знакомств.