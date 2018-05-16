Совет Европы обеспокоен задержанием в Киеве главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и последствиями, к которым оно может привести с точки зрения свободы средств массовой информации в стране.

Об этом говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, размещенном в среду на сайте организации.

"Совет Европы обеспокоен последствиями для свободы СМИ в Украине, к которым могут привести повторяющиеся задержания журналистов. Мы пристально следим за ситуацией", - прокомментировали в Совете Европы обыски в офисе "РИА Новости Украина" и задержание Вышинского.

Как сообщала "Страна", в РИА Новостях рассказали "Стране" подробности об обысках в редакции и в квартирах сотрудников.

Мы писали, что по делу о госизмене главы РИА Новости Украина Вышинского допросят 47 человек.

Также задержанный главред РИА Новости Украина прокомментировал подозрения в госизмене.