Члены комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам проголосовали за проект резолюции о предоставлении Украине новой программы макрофинансовой помощи объемом до одного 1 млрд евро.

Однако, решающим в этом вопросе, перед вынесением документа на пленарное голосование, является комитет ЕП по международной торговле, который еще не принял свое решение, сообщает Укринформ.

Одним из главных требований Европарламента к запуску новой программы макрофинпомощи для Украины является борьба с коррупцией, обеспечение независимости судей, а также формирование Центральной избирательной комиссии из представителей политических сил, представленных в Верховной Раде.

В начале марта Еврокомиссия утвердила и внесла предложение по запуску новой (четвертой) программы макрофинансовой помощи Украины в объеме до 1 млрд евро с целью экономической стабилизации и проведения структурных реформ.

Все транши финансовой помощи могут быть выплачены после выполнения украинской стороной определенных условий, включая имплементацию экономических реформ и дальнейшие шаги по интенсификации борьбы с коррупцией.

Общий объем обязательств по предоставлению Украине макрофинансовой помощи со стороны ЕС на реализацию реформ определен в размере 12,8 млрд евро, из них 2,8 млрд уже было предоставлено по предыдущим программам.

В конце апреля министр финансов Украины Александр Данилюк выразил надежду, что Европарламент рассмотрит вопрос предоставления Киеву новой программы макрофинансовой помощи до одного миллиарда евро на пленарном заседании в июне.

Как сообщала "Страна", Еврокомиссия хочет облегчить спецслужбам доступ к личным данным пользователей соцсетей.

"Набор новых предложений включает меры по упрощению правоохранительным органам доступа к электронным доказательствам, а также финансовой информации. Это будет относиться также к данным, хранящимся на серверах за пределами территории ЕС", - отмечается в документе.

Отметим, что глава Европарламента настаивает на единых вооруженных силах ЕС.