В среду, 16 мая, в Запорожье мужчина бросил взрывчатку в толпу участников ЛГБТ-акции, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает местное издание 061.uа.

Отмечается, что акция под названием "Радужный флешмоб 2018" проходила возле здания запорожской мэрии и была приурочена к Международному дню противодействия гомофобии и трансфобии, который ежегодно отмечают 17 мая.

Участники акции, а таких было несколько десятков, сложили из плакатов и разноцветных шариков надпись "Ми видимы". Через некоторое время в толпу участников акции полетел взрывпакет, брошенный мужчиной. Злоумышленника задержали.

Мужчина заявил, что таким образом высказал "гражданское недовольство". У задержанного обнаружили пистолет, электрошокер и нож.

Видео: Youtube.com/061.ua

Пострадавшему в результате инцидента мужчине оказали помощь медики скорой. Насколько серьезные у него травмы - пока не известно.

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