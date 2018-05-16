В Интернете начал распространяться новый опасный компьютерный вирус, который назвали StalinLocker. Вредоносная программа блокирует все файлы на компьютере и ставит на экран "заглушку" с портретом известного человека.

Об этом передает Bleeping Computer со ссылкой на обнаруживших вирус исследователей MalwareHunterTeam.

Особенность вируса состоит в том, что он создает механизм своего автозапуска и блокирует все процессы.

После запуска StalinLocker на экране появляется 10-минутный обратный отсчет, который требует ввода кода. Иначе ваши файлы будут удалены.

Код является разницей между датой запуска программы и датой "30 декабря 1922 года", когда в Москве состоялся I Всесоюзный съезд Советов, утвердивший Договор об образовании СССР.

Если пользователь вводит правильный код, блокиратор прекращает работу и удаляет свои файлы.

Если же код ввели после окончания отсчета, то вирус попытается удалить все файлы на каждом диске, найденном на компьютере.

Вместе с тем, в MalwareHunterTeam заявляют, что большинство антивирусов могут вовремя обнаружить эту вредоносную программу.

Экран блокировки StalinLocker/StalinScreamer, фото: bleepingcomputer.com

Как сообщала "Страна", разработчик авиасимуляторов изобретательно отомстил пиратам с помощью встроенной вредоносной программы. Она копирует сохраненные пароли пользователя из Google Chrome и отсылает их на сервер разработчика через незащищенное соединение.

Отметим, что хакер сдавал в аренду вирусы за криптовалюту.