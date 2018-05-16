На западе, юге и в центре Украины 17 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем при грозах местами возможны шквалы ветра 15-20 м/сек. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26°, в южных и восточных областях - до 29° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"17 мая в Украине в западных, южных и центральных областях местами кратковременные дожди, грозы, днем при грозах местами возможны шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26°, в западных областях 17-22°; в южных и восточных областях ночью 11-16°, днем 24-29°", - говорится в сообщении.

Фото: meteo.gov.ua/

В Киеве завтра без осадков. Температура ночью 10-12° тепла, днем 22-24°.

В Харькове без осадков, температура ночью 13-15° тепла, днем 26-28°.

В Днепре без осадков, температура ночью 12-14° тепла, днем 25-27°.

В Одессе ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 12-14° тепла, днем 24-26°.

Во Львове ночью и днем дождь, температура ночью 9-11° тепла, днем 17-19°.

Как сообщала "Страна", погода в Киеве в ночь на 9 мая побила 137-летний температурный рекорд.

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