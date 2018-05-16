Французский "Марсель" и испанский "Атлетико" в среду, 16 мая, встретятся в финале второго по значимости футбольного еврокубка - Лиги Европы УЕФА и разыграют самый тяжелый клубный трофей Европы - 15-килограммовый кубок, сообщает Укринформ.

Матч пройдет на 56-тысячном "Стад-де-Лион", расположеном в 10 километрах к востоку от центра третьего по величине города Франции Лиона. Начало встречи в 21.45 по киевскому времени.

Победитель турнира получит право стартовать на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне, и это станет дополнительным подспорьем для "Марселя". "Атлетико" уже гарантировали себе место в групповом этапе Лиги чемпионов по итогам текущего чемпионата Испании (второе место в турнирной таблице за тур до окончания).

"Марсель" в пятый раз сыграет в еврокубковом финале. В 1991 году провансальцы проиграли в финале Кубка европейских чемпионов сербской "Црвене Звезде" по пенальти, а через два года обыграли в решающем матче уже Лиги чемпионов итальянский "Милан". С тех пор марсельцы дважды доходили до финала Кубка УЕФА (предшественник Лиги Европы) и оба раза проиграли: в 1999 году команда с чемпионом мира Лораном Бланом в качестве капитана уступила звездной итальянской "Парме" в Москве, а в 2004-м проиграла испанской "Валенсии".

"Атлетико" выигрывал Лигу Европы в 2010 и 2012 годах, причем во второй раз уже под руководством нынешнего наставника Диего Симеоне. С тех пор команда дважды дошла до финала Лиги чемпионов, по одному разу - до четвертьфинала и полуфинала самого престижного клубного турнира.

Обслуживать встречу будет Бьорн Кейперс. Для 45-летнего рефери это будет второй финал Лиги Европы - в 2013 году он работал на матче "Челси" и "Бенфики". Голландский арбитр получил международную категорию в 2006 году, а в 2014-м облуживал финал Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Атлетико".

Номинальным хозяином финала станет "Марсель".

В финалах мирного результата не бывает. В случае ничьей по окончании основного времени, команды сыграют еще два тайма по 15 минут. Если счет останется ничейным, судьба матча решится в серии пенальти.

"Страна" сообщала, где сегодня смотреть финал Лиги Европы Марсель - Атлетико.

Ранее мы писали про первые полуфиналы Лиги Европы. Атлетико в меньшинстве вырвал ничью у Арсенала, Марсель на классе победил Зальцбург