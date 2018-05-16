Группа туристов успела убежать с индонезийского вулкана Мерапи, в момент начала извержения. Опасная ситуация попала на видео.

Камера засняла момент выброса огромного облака пепла на высоту почти 5,5 тысячи метров. Об этом сообщает Gismeteo.

Зрелище устрашает даже на экране, и можно легко понять, почему десятки человек бросили еду и попытки взобраться вверх по склонам вулкана и покинули место. Внезапное извержение сопровождал рокочущий звук, что говорит о высоком давлении внутри вулкана.

Люди, которые проживают в радиусе 4,8 км от кратера, получили приказ об эвакуации. Аэропорт Ади Суиспто в городе Джокьякарте на время закрыли из-за распространившегося вулканического пепла.

Извержение не повысило статус вулканической опасности Мерапи, которая остается на обычном уровне, так как в видимом будущем новых извержений не ожидается.

Вулкан высотой почти 3000 метров находится между провинциями Джокьякарта и Центральная Ява. Мерапи считается самым активным из 500 индонезийских вулканов. Его последнее крупное извержение в 2010 году убило 347 человек и вызвало эвакуацию 20000 жителей соседних деревень.

Индонезия - архипелаг, на котором проживают более 250 млн человек, склонен к землетрясениям и вулканической активности, так как находится на Тихоокеанском огненном кольце, серии тектонических разломов в виде подковы.

Видео: youtube.com/Adi Sasmita

Как сообщала "Страна", в трех разных церквях Индонезии смертники взорвали себя в воскресенье. Взрывы произошли в христианских церквях индонезийского города Сурабая, что находится на востоке страны.

Напомним, что на острове Ява вулкан выкинул столб пепла высотой 5 км, людей эвакуируют.