Сотрудники Сумской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) вместе с работниками СБУ в Сумской области и пограничной службы помешали вывозу историко-культурных ценностей, в том числе одной из скрипок Страдивари, за границу.

Об этом вечером в среду, 16 мая сообщила пресс-служба ГФС.

В зону таможенного контроля таможенного поста "Бачевск" Сумской таможни ГФС на государственной границе Украины с Российской Федерации, заехало транспортное средство марки "Мерседес" под управлением гражданина Молдовы. Он направлялся в Россию, выбрав форму таможенного контроля "зеленый коридор".

"При проведении таможенного контроля в заднем отделении автомобиля под личными вещами обнаружено скрипку с надписью внутри "Antonius Stradivarius faciebat anno 1719", телефонный аппарат с надписью "Osterreichische Telefon - Fabrik A.G. vorm. J. Berliner Wein, XIII/1.", Икону с образом Святого Спиридона, книги с надписью "Giannetto" 1870 и "Pompei as it was and as it is by Bagot Molesworth MA" 1904 года, в середине которой находились 23 бумажные банкноты до 1960 года выпуска, также почтовая марка 1973 года", - говорится в сообщении.

В ГФС подчеркивают, что указанные предметы ограничены к перемещению через таможенную границу Украины в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минкультуры и искусств Украины от 22.04.2002 №258.

"Таким образом, иностранец совершил действия, направленные на перемещение вышеуказанных предметов через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, а именно с использованием способа, который затруднял их обнаружение. Сейчас все предметы изъяты для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения", - отметили в фискальной службе и добавили, что указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

