В ночь на 16 мая в Киеве на улице Милютенко, 15А в Лесном массиве сотрудники КП "Благоустрій" пытались демонтировать автостоянку.

При попытке заезда тяжелой техники произошла массовая драка с полицией. Первые экипажи полиции приехали около 00:20.

Об этом сообщает Информатор.

По словам дежурной стоянки Татьяны Григорьевны, данная стоянка установлена законно и имеются все разрешительные документы. Она была построена в 1981 году. Когда на территорию парковки заехал подъемный кран, он зацепил автомобиль BMW, который владелец оставил на ночь и ушел спать.

Фото: kiev.informator.ua/

На место события сразу же прибежали местные жильцы и активисты, а сторожа заперлись внутри сторожки. Как отмечают работники, которые находились на смене, перед приездом первого патруля полиции им отключили свет. Когда начались активные действия кабеля камер наружного наблюдения перерезали, стекла разбили лопатами, а дверь выломали ломом. При попытке демонтажа принимало участие около 10 человек "Благоустрою" и примерно 20 человек спецподразделения полиции и патрульных.

Также Татьяна Григорьевна отметила, это уже не первая попытка снести стоянку. 21 апреля коммунальщики срезали и увезли ограждение, а 24 апреля также приезжали полицейские с техникой и пытались снести сторожку.

Во время стычек с полицией задержали два человека. Один из них журналист, а второй юрист организации "Рішучі Громадяни". После активных действий на вызов местных жителей прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции комментировать ситуацию и что именно произошло отказались.

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