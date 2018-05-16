Пункт об отмене антироссийских санкций включен в проект коалиционного соглашения о формировании нового правительства Италии между "Движением 5 звезд" и партией "Лига".

Об этом сообщает Huffington Post Italia.

По данным журналистов филиала американского издания, полученная ими копия соглашения датируется 14 мая и согласована лидерами обеих партий, однако подписей в документе нет.

Не исключено, что текст соглашения еще будет изменен.

Балансирование во внешней политике – итальянская особенность, и новое правительство подтвердит руководящие принципы последних лет.

С одной стороны, в соглашении подтверждается лояльность к НАТО, а Соединенные Штаты определяются как "привилегированный союзник", а с другой – в тексте говорится "об открытости для России, которая воспринимается не как угроза, а как экономический и торговый партнер".

По информации издания, по требованию "Лиги" в тексте соглашения определена "немедленная отмена санкций, введенных против России" и реабилитация Москвы как "стратегического партнера" ​​в кризисных районах, таких как Сирия, Ливия и Йемен.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини обещал после прихода в правительство снять санкции против России.

Следует отметить, что для отмены европейских санкций, как и для их продления, необходимо согласие всех стран ЕС.

Напомним, в апреле 2018 региональный совет Венето - северо-восточного региона Италии с центром в Венеции – поддержал резолюцию с призывом к правительству и ЕС отменить санкции против России.

В 2016 году совет Венето поддержала резолюцию о признании аннексированного Крыма частью РФ и с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против РФ. После этого подобные резолюции приняли и несколько других регионов Италии.

"Страна" разбиралась, почему итальянцы голосуют за евроскептиков и что теперь будет с санкциями против России. Победу одержала коалиция с партиями бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони. Вместе они набрали около 37%.

Напомним, что суд разрешил Сильвио Берлускони снова участвовать в выборах.