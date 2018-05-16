Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обвинил первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирину Геращенко в публичной лжи, произнесенной с парламентской трибуны.

Об этом заявляет председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Информирую госпожу Ирина Геращенко, что использовать трибуну Верховной Рады для разжигания вражды к самой большой журналистской организации Украины и распространение фейков о НСЖУ для ответственного политика недопустимо. Сегодня на заседании парламента госпожа Ирина в очередной раз обвинила нашу журналистскую организацию в том, что "предательством" является использование нами всех имеющихся площадок для выражения солидарности с плененным в Донецке украинским журналистом Станиславом Асеевым.

Но новостью стало то, что первый вице-спикер распространила сознательную ложь о подписании какого-то "совместного заявления" о посещении оккупированного Крыма. Информирую, что консолидированной позицией правления НСЖУ является отсутствие "прямых двусторонних отношений с Союзом журналистов России. СМИ этой страны легитимизируют незаконной аннексию Крыма, отрицают военное присутствие России в Украине и несут прямую ответственность за разжигание вражды и распространение информационной пропаганды, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине", - написал Томиленко.

Представители НСЖУ убеждены, что лучшим опровержением данного ложного заявления Геращенко является помощь журналистам-переселенцам, забота о судьбе осужденного коллеги Николая Семены и преследуемых крымских общественных журналистов.

Томиленко подчеркивает, что НСЖУ передал в Главное управление Национальной полиции Украины в Автономной республике Крым и Севастополе около 30 писем с детализированным описанием фактов нарушений прав журналистов при аннексии Россией Крыма.

"Прошу госпожу Ирину Геращенко делать корректные комментарии о деятельности НСЖУ и не использовать нашу организацию для своих политических заявлений. Кстати, правление НСЖУ в своем обращении отметило - "Призываем украинских политиков и общественных деятелей взвешенно дискуссировать по данным вопросам и не спекулировать на чувствительной для общества теме", - резюмирует председатель НСЖУ.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

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