В среду, 16 мая на трассе Киев - Гостомель по улице Кулишова, 11 произошло ДТП- легковой автомобиль Renault Megan вылетел на встречную полосу движения и протаранил еще четыре авто.

Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла около 7:30. По словам полицейских, водителя Megan, который является гражданином Грузии, уже останавливали за пьяное вождение в этот день - об этом говорит информация из базы. Каким образом он опять смог сесть за руль правоохранители объяснить не смогли.

Другие же участники ДТП рассказали подробности: иностранец ехал из Киева, вылетел на встречную полосу и снес боковое зеркало Skoda Octavia. Далее Renault протаранил внедорожник Mercedes GLS и вырвал левое заднее колесо. Нарушитель проехал еще несколько метров, въехал в Peugeot и окончательно остановился от удара в Mercedes Sprinter.

Женщину-пассажира внедорожника госпитализировали. Травмы получил и водитель-грузин, его повезли в больницу для проведения анализов. На месте столкновения образовалась длинная пробка в обе стороны.

Видео: youtube.com/informator.ua

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