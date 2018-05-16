Наставник "Динамо Киев" может потерять сразу двух исполнителей перед матчем 32 тура украинского чемпионата с "Шахтером".

Принципиальный поединок с "горняками" точно пропустит полузащитник Дерлис Гонсалес. Парагваец продолжает восстанавливаться после травм, которые получил еще задолго до этого матча, сообщает ТСН.

В сезоне 2017/18 он принял участие в 18 поединках - на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Кроме того, под вопросом участие в этой встрече нападающего киевлян Дьемерси Мбокани. Он до сих пор не продлил контракт с вице-чемпионом Украины. В этом сезоне на счету Мбокани 21 игра, в которой он сумел отличиться 9 голами и 2 передачами.

Зато в общую группу команды Александра Хацкевича вернулись защитник Йосип Пиварич (21 поединок), который попал в расширенную заявку сборной Хорватии на ЧМ-2018 в России, и полузащитник Виталий Буяльский (41 матч, 6 голов).

Матч между "Динамо" и "Шахтером" начнется 19 мая 2018 года в 19:30. "Горняки" уже гарантировали себе чемпионство, а динамовцы - серебро.

Как сообщала "Страна", "Рома" заинтересовалась динамовцем Виктором Цыганковым. Подопечный Александра Хацкевича, который завершал сезон в качестве капитана динамовцев, показал отличный уровень игры после Нового года.

Напомним, что в это воскресенье, 20 мая в 16:00 на стадионе "Город спорта" в Гидропарке пройдет матч с легендами футбола.

Впервые на одном поле сойдутся самые именитые игроки в истории украинского футбола, известные телеведущие и… обычные телезрители. В матче уже подтвердили свое участие Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Андрей Воронин, Дарио Срна, Сергей Нагорняк, Вячеслав Шевчук, Виталий Рева, Владимир Езерский.