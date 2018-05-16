Небольшая раскачка на валютном рынке завершилась 16 мая крошечным удешевлением доллара - лишь на полкопейки, после чего межбанк закрылся в рамках 26,1950-26,20 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Небольшая сумятица на торгах ощущалась лишь с утра, когда экспортеры придерживали доллар, чтобы тот немного подорожал. Но как только ценник подрос к 26,23-26,24 грн./$, и экспортеры вышли на межбанк, валюты сразу всем хватило, более того - возник профицит и котировки стали откатываться.

"Произошел курсовой откат до 26,185-26,20 грн./$ к завершению сессии", - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Нацбанку снова представилась возможность пополнить свои валютные запасы. Хотя чиновники выбрали не самый лучший момент для покупок доллара и брали его не по самому лучшему курсу - около отметки 26,21 грн./$. "НБУ выкупал американскую валюту через Matching по курсу 26,2080-26,2090 грн/$", - уточнил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк. Причем казначеи считают, что центробанк мог приобрести на торгах несколько больше обычных $10 млн.

Кроме него были заметны валютные приобретения Креди Агриколь Банка, Райффайзен Банка Аваль и ProCredit Bank. В тоже время из долларовых продавцов выделялись ПУМБ, Приватбанк, УкрСиббанк и ING Bank.

Бизнес активизировал валютные продажи под уплату налогов, но большого спроса на доллар не получил. До сих пор непонятно, какая часть средств нерезидентов, полученных вчера от Минфина в рамках выплаты по гривневым облигациям, будет конвертироваться в СКВ, а какую перевложат в новые гривневые выпуски ОВГЗ. СКВ сегодня скупался не очень активно.

"Резкое сокращение остатков на банковских корсчетах на 11 млрд грн. также способствует курсовой стабильности, сдерживая спекулятивные аппетиты", - объяснил Куринной. Он уточнил, что остатки банков на корсчетах НБУ достигли 43,6 млрд. грн.

Возможно поэтому общий объем межбанковских торгов сократился со вчерашних $469,46 млн. до $406,88 млн. грн.

Опубликованные Нацбанком изменения к валютным правилам, вступающие в силу с завтрашнего дня, не давили на торги психологически. А, если верить банкирам, не повлияют на него по факту и 17 мая.

"Постановление регулятора не сказалось на торговле, и не думаю, что сильно скажется. Единственное, что может произойти - это обострение конкуренции между банками за клиента. Каждый будет стараться предложить компании максимально выгодный курс, чтобы приобретение состоялось у него. Это понятная рыночная мотивация. И она может привести лишь к сужению валютных котировок. И точно не спровоцирует никаких перекосов", - заверил Юрий Гриненко.

Чего новации не коснутся - это наличного рынка. В банковских кассах в принципе достаточно спокойно.

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"Наличный рынок с утра открылся слегка подросшими, но по-прежнему оптимистичными котировками 26,06-26,11 грн./$, а к середине дня на фоне спокойствия на межбанке диапазон сократился до 26,05-26,09 грн./$", - Олег Куринной.

Что дальше

Финансисты и 17 мая не предвещают раскачку валютного рынка.

"Завтра, похоже, торги будут вблизи текущих уровней", - сказал Олег Ропяк. И коллеги с ним согласились.

"Скорее всего, старт межбанковских торгов в четверг произойдет в рамках 26,18-26,22 грн./$. И после котировки не должны далеко отходить от этих уровней, не вижу для этого предпосылок. Например, НДС уже начинает постепенно поступать на счета, но совсем в небольших объемах - неспособных повлиять на желание продавать или покупать доллар", - заверил Юрий Гриненко.

Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 26,10-26,20 грн./$.

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