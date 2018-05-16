Правительство уменьшило нагрузку на предприятия розничной торговли алкогольными напитками, торговли нефтепродуктами и ремонта бытовой техники в части использования печатей. Об этом пишет Юрлига.

Соответствующее постановление Кабмина от 10 мая 2018 № 353 вступило в силу 15 мая.

Больше не требуется наличие оттиска печати на этикетках алкогольных напитков, реализуемых в заведениях ресторанного хозяйства (достаточно подписи ответственного лица). Прейскуранты на алкогольные напитки также просто подписываются руководителем и бухгалтером.

Также не нужны печати на обратной стороне ценников на образцах напитков, находящихся в продаже.

При приеме нефтепродуктов на АЗС теперь не обязательно соответствие пломбы на цистерне оттиску печати на товаро-транспортной накладной.

Кроме того, не обязательно наличие печати в гарантийном талоне на технически сложные бытовые товары.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабинет министров Украины отменил дублирование электронных документов на бумаге.

Также мы сообщали, что Минфин собрался платить деньги покупателям, которые поймают торговцев на нарушениях.