Игорь Коломойский сфотографировался с резонансной книгой народного депутата Александра Онищенко "Петр Пятый".

Соответствующее фото опубликовал на своей Facebook-странице сам автор.

"Во первых это красиво!!", - подписал снимок Александр Онищенко.

Фото: facebook.com/aleksandr.onyshenko

Ранее "Страна" разбиралась почему Аваков решил легализовать заявления Онищенко.

Национальная полиция расследует кампанию, которая привела к отставке главы Кабинета министров Арсения Яценюка. Уголовное производство было начато по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", как говорят в полиции, после публикаций в СМИ и обращений народных депутатов, имена которых не называются.

Отметим, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что так называемая "переписка Онищенко" с людьми президента Петра Порошенко должна стать предметом работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).