Частные дошкольные образовательные учреждения смогут создавать физические лица-предприниматели. ФЛП, самостоятельно предоставляющие услуги дошкольного образования, должны иметь специальное образование и медицинскую справку установленного образца. Отметим, что ранее детсады могли создавать только юридические лица.

При этом, в сфере дошкольного образования снято требование о лицензированном объеме.

Соответствующие изменения внесены в Лицензионные условия осуществления образовательной деятельности заведений образования постановлением Кабмина от 10 мая 2018 года № 347.

В новой редакции вводится лицензирование образовательной деятельности последипломного в сферах высшего и профессионального предвысшего образования.

Для получения лицензии не нужно будет подавать документы, относящиеся к сфере аккредитации образовательных программ (образовательная программа, учебный план). Вместо этого подается концепция образовательной деятельности по соответствующей специальности на заявленном уровне. Снято требование касаемо представления копий документов о соответствии помещений санитарным нормам и требованиям правил пожарной безопасности.

Изменения направлены также на развитие и внедрение дуального образования в Украине.

В сфере общего среднего образования не нужно будет подтверждать имущественные права на помещение на весь срок обучения по определенному уровню. Либерализирована процедура разрешения на внедрение среднего образования, в частности для частных заведений.

Вместе с тем, ужесточены требования к учреждениям образования, осуществляющим подготовку иностранных граждан. Так, для принятия на обучение иностранцев учебное заведение обязано иметь структурное подразделение для работы с иностранными гражданами, к функциям которого, в частности, относится оформление приглашений на обучение и обеспечение пребывания таких студентов в Украине на законных основаниях. Обязательно наличие жилых помещений, пригодных для проживания иностранных граждан.

Кроме того, для получения лицензии с правом обучения иностранных граждан один из членов проектной группы должен владеть английским языком на уровне В2 согласно общеевропейским рекомендациям по языковому образованию. Владение языком может быть подтверждено квалификационным документом (диплом о высшем образовании, научной степени), связанным с использованием этого языка.

В лицензии на предоставление услуг высшего, последипломного, общего полного, общего среднего и профессионального предвысшего образования будет указано максимальное количество лиц, которым учебное заведение может одновременно обеспечить получение соответствующего уровня образования по выбранной специальности.

Обновленные лицензионные условия вступят в силу после опубликования, для некоторых нововведений предусмотрен переходный период. Например, кадровые требования по достаточности количества членов группы обеспечения, начнут действовать с 1 сентября 2019 года. Заведения, обучающие иностранцев и лиц без гражданства, должны до 31 декабря 2019 пройти процедуру лицензирования по новым правилам.

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