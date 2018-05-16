Правительство обновило условия оплаты труда работников органов местного самоуправления.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 10 мая 2018 года № 363.

В частности, председателям областных и городских советов установлен должностной оклад в размере 15 тыс. 400 грн (было 11 тыс. грн). Начальникам отделов - 7500 грн (было 6500 грн), а специалистам - 3500 грн (было 2750 грн).

Также увеличены оклады работников и специалистов аппарата районных, сельских, поселковых советов, департаментов, управлений, отделов, других исполнительных органов городских и сельских советов, служащих аппарата (секретариата) органов местного самоуправления и органов прокуратуры.

Кроме того, документом урегулирован порядок выплаты надбавки за выслугу лет служащим органов местного самоуправления в процентах к должностному окладу в следующих размерах:

больше 3 лет - 10 %;

больше 5 лет - 15 %;

больше 10 лет - 20 %;

больше 15 лет - 25 %;

больше 20 лет - 30 %;

больше 25 лет - 40 %.

Как сообщала "Страна", Кабинет Министров увеличил должностной оклад мэра Киева Виталия Кличко с 11 до 15,4 тыс. гривен.

Ранее Кабмин внес изменения в постановление №268, в котором прописана структура чиновничьих должностных окладов и различные доплаты. До этого ставки служащих пересматривали в конце 2015 года – тогда они повысились в среднем на 25%.