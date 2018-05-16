Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 26,195 грн/$1 с 26,1925 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,185-26,205 грн/$1. Национальный банк Украины (НБУ) 16 мая аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,2082 грн/$1 с 26,2108 грн/$1. Торговый оборот составил $406,88 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $469,46 млн.

Как сообщала "Страна", в первом квартале негативное сальдо торговли товарами в Украине перевалило за миллиард долларов США.

Также мы писали, что курс гривни к доллару на украинском межбанке во вторник упал на одну копейку.

Также стало известно, что будет с курсом доллара, после того как его закрепили украинские банкиры.