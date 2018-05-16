В среду, 16 мая 2018 президент Украины Петр Порошенко провел встречу со спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, который также встретился с представителями всех фракций парламента.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины по итогам встречи.

Стороны отметили важность введения миротворческой миссии ООН на неподконтрольной части Донбасса и обсудили вопросы американо-украинского сотрудничества в сфере обороны.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН на его оккупированной части. Петр Порошенко и Курт Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения украинских заложников", - указано в опубликованном сообщении.

Особое внимание уделялось сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнерства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учетом рисков, которые несет проект российско-европейского газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, стороны обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщала "Страна", Порошенко отозвал закон о лишении гражданства украинцев за участие в выборах в Крыму. Вместе с тем законопроектом предлагалось уточнить процедуру получения украинского гражданства и отказа от иностранного.

Отметим, что Курт Волкер готов говорить о ситуации на Донбассе с Владиславом Сурковым или с кем-то другим.