В эту субботу, 19 мая, в Лондоне состоится свадьба внука королевы Елизаветы II – принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.

Торжество будут смотреть тысячи зрителей по всему миру. Церемонию покажут многие британские каналы, а остальные смогут посмотреть ее в YouTube.

Прямая трансляция королевской свадьбы начнется в 13:00 по киевскому времени.

А пока "Страна" собрала всю информацию об этой свадьбе года и одной из самых дорогих свадеб десятилетия.

Что известно о принце Гарри

Принц Гарри - младший сын Чарльза, принца Уэльского и принцессы Дианы. Хотя все называют его Гарри, полное имя принца - Генри Чарльз Альберт Дэвид. На данный момент он шестой в очереди на британский престол. Перед ним – отец принц Чарльз, брат Уильям и трое племянников – Джордж, Шарлотта и недавно родившийся Луи.

К слову, по своему происхождению принц Гарри имеет право претендовать и на российский престол, если бы таковой все еще продолжал свое существование – правда, он является лишь двадцатым в очереди наследования.

Принц учился в Итонском колледже, а затем – в Королевской военной академии в Сэндхерсте. В апреле 2006 в звании второго лейтенанта был зачислен в полк Blues and Royals Дворцовой кавалерии.

Принц Гарри почти 10 лет служил в армии и завершил службу в 2015 году. Во время службы он два тура провел в Афганистане. Принц лично участвовал в операции, в результате которой был уничтожен один из лидеров террористической организации "Талибана". За голову Гарри талибы назначили высокую награду, так что пришлось усиливать меры безопасности, а потом и возвращать принца домой из "горячей точки".

Сейчас он занимается благотворительностью, принимает участие в различных мероприятиях – в общем, является респектабельным членом королевской семьи. А вот по молодости он несколько раз попадал в скандалы – то пробовал легкие наркотики, то "светился" в прессе в голом виде, то участвовал в костюмированной вечеринке с нацистской повязкой на рукаве.

Принц проживает в Кенсингтонском дворце в Лондоне. Там же находятся апартаменты герцога и герцогини Кембриджских, и в этом же дворце Гарри переедет в более просторные покои после свадьбы – он займет 21-комнатное крыло дворца по соседству с семьей брата.

Как появилась Меган Маркл

В ноябре 2016 года в британских и американских СМИ появилась информация о том, что принц с августа встречается с американской актрисой и моделью Меган Маркл. Кенсингтонский дворец подтвердил информацию об отношениях принца 8 ноября.

В июле 2017 года СМИ писали о том, что королева Великобритании Елизавета II не разрешает внуку жениться на Меган Маркл, иначе тот лишится королевского наследства. Тем не менее, 27 ноября 2017 года было объявлено о помолвке принца Гарри с Меган Маркл.

В сети позже появилось фото письменного разрешения на брак принца, подписанное самой королевой.

Невеста принца Гарри – американская актриса и модель. Она старше принца – ей 36, а ему 33 года. Отец Меган - белый с голландскими и ирландскими корнями, мать – афроамериканка. Как актриса Меган в основном известна по сериалу "Форс-мажоры", благодаря участию в котором и познакомилась с принцем – он оказался большим поклонником этого ТВ-шоу.

Брак с Гарри для нее будет не первым – Меган Маркл уже была замужем за кинорежиссером Тревором Энгельсоном с сентября 2011 года по май 2013-го.

Меган Маркл с бывшим мужем

Перед свадьбой Меган пришлось сменить гражданство с американского на британское, а также сменить веру на англиканскую. Обряд нового крещения и конфирмации был совершен архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби в часовне Сент-Джеймсского дворца 6 марта 2018 года. Впрочем, по слухам, и это для нее не впервые – Меган якобы уже меняла веру ради первого мужа, перейдя в иудаизм.

Первая свадьба Маркл

После объявления о помолвке Маркл начала "сворачивать" свою деятельность в шоу-бизнесе. В январе 2018 года она удалилась из всех соцсетей. Также ей пришлось уйти из сериала "Форс-мажоры", в котором она снималась с 2011 года в роли помощницы юриста Рейчел Зейн. В последней серии с участием Маркл ее героиня вышла замуж.

Кадр из сериала "Форс мажоры"

Кадр из сериала "Форс мажоры"

Но не прошлое, а сугубо происхождение Меган Маркл помешают ей стать принцессой после свадьбы. В ее жилах нет королевской крови. Поэтому ее хоть и будут называть "Ее Высочество", но прибавлять к этому титулу полное имя ее будущего мужа - все то же самое было и с Кейт Миддлтон.

Как пройдет церемония

Накануне бракосочетания Гарри и Меган проведут ночь раздельно. Невеста с мамой Дорией Рэгланд переночует в шикарном отеле Cliveden House. Принц Гарри с принцем Уильямом отдохнут в пятизвездочном отеле Coworth Park Hotel.

Часовня святого Георгия

Сама свадьба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора. Шафером жениха будет старший брат принца Гарри – Уильям, герцог Кембриджский. А вот у Меган не будет подружек.

"Невозможно выделить кого-то. Поэтому Меган решила отказаться от этой традиции", - заявили в Кенсингтонском дворце.

Неизвестно, будет ли присутствовать на церемонии супруг королевы – Филипп, герцог Эдинбургский, поскольку он недавно перенес операцию на тазобедренном суставе. Однако в Букингемском дворце надеются, что он успеет поправить здоровье.

Карета, в которой поедут Гарри и Меган после церемонии бакосочетания

В церемонии будут участвовать дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Принц Джордж будет "цветочным пажем", а принцесса Шарлотта – одной из девочек, рассыпающих лепестки роз. Всего в церемонии будут задействованы 10 детей.

После венчания молодожены Гарри и Меган прокатятся в открытой карете "Аскот" по окрестностям Виндзора. Маршрут 25 минутной поездки уже известен.

Затем пройдет 1, который организует отец жениха принц Чарльз.

Песней для свадебного танца Гарри и Меган выбран хит Уитни Хьюстон "I Wanna Dance With Somebody". В свадебный плейлист также войдут еще несколько популярных песен 80-х. Выступит на свадьбе и Элтон Джон, который ради церемонии отменил два выступления в Лас-Вегасе, пишут британские СМИ. А вот слухи о том, что на свадьбе выступят Spice Girls и Крис Мартин, опровергли источники в Кенсингтонском дворце.

Песня для свадебного танца Гарри и Меган

Гости и подарки на свадьбу

Будущие молодожены выпустили заявление, в котором попросили вместо того, чтобы отправлять им свадебные подарки, сделать пожертвования в выбранные ими организации. В списке их семь, они занимаются разными видами благотворительности: это, например, помощь бездомным, детям с ВИЧ, уязвимым подросткам, а также экологии.

В числе почетных гостей на свадьбе будут, помимо членов королевской семьи, близкие родственники покойной принцессы Дианы - ее брат граф Спенсер, сестры леди Сара и леди Джейн со своими семьями.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, Дональд Трамп и Мишель и Барак Обама не приглашены на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл. Представитель принца заявил, что жених и невеста приняли решение воздержаться от приглашения британских и иностранных политических лидеров.

В числе гостей - 1200 "простых" британцев, которых специально отбирали со всех уголков страны. Лорды-наместники отбирали "Людей из разных слоев населения и разных возрастов, продемонстрировавших лидерские качества и послуживших своим графствам". Правда, посидеть за королевским столом и постоять в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке у них не получится – эти гости лишь смогут увидеть, как карета заезжает в замок и выезжает из него. В сопроводительном письме гостей предупредили, что церемония продлится около четырех часов, и посоветовали взять с собой еду и напитки, так как их невозможно будет купить на месте. Это вызвало резкую критику. Позже приглашенным пришло одно письмо, в котором сообщалось, что еда и напитки все же будут доступны незнатным гостям, однако количество продуктов будет ограничено.

Для гостей есть несколько правил дресс-кода. Так, по словам королевского стилиста, под запретом белый и черный цвета. Белый предназначен только для для невесты, а черный символизирует траур. Можно использовать белый цвет в наряде, если он является фоном и украшен элементами или узорами другого цвета. Черный же допустим только в дополнениях к наряду – шарфик, жакет, болеро, кардиган и т.д. Также по этикету в присутствии королевы, которая будет на свадьбе, обязательно нужно носить чулки.

Свадьба обойдется королевской семье в 32 миллиона фунтов стерлингов (около 45 миллионов долларов), так что, возможно, праздник попадет в десятку самых дорогих свадеб всех времен.

После свадьбы пара не поедет сразу в свадебное путешествие, так как у них будут мероприятия в течение последующей недели.

Наряд Меган Маркл

Свадебное платье Меган Маркл будет от модного дома Ralph&Russo. Оно будет вышито вручную и украшено бисером. Стоимость наряда составит около 100 тысяч фунтов ($135 тысяч). Известно, что семья принца Гарри оплатит его в частном порядке. А вот каким оно будет, мы увидим только на свадьбе. Также некоторые СМИ пишут, что Меган сменит два наряда во время свадьбы, однако про второе платье нет никаких сведений.

Огромный интерес вызывает то, какую тиару наденет Меган Маркл. Ей могут "выдать" тиару из числа королевских драгоценностей. Так, в одной из них выходила замуж Кейт Миддлтон. Это была тиара "Гало", созданная домом Cartier еще в 1936 году.

Выглядит она довольно скромно по сравнению с другими тиарами из королевской сокровищницы, однако от этого не становится менее ценной. Но Меган эту тиару не наденет: во-первых, слишком явным был бы повтор, а во-вторых, тиара выставлена в Национальном музее Австралии с 30 марта по 22 июня.

Фанаты королевской семьи обсуждают и другие известные тиары из королевской сокровищницы. К примеру, "Стратморские розы" – эта тиара принадлежала королеве-матери Элизабет Боуз-Лайон и была ее любимой.

В последний раз это украшение видели в 2002 году на выставке в музее Виктории и Альберта. Впрочем, для Меган дизайн этой тиары может оказаться старомодным.

Еще один "претендент" – " Узелки любви", эта тиара была создана по заказу еще бабушки королевы Елизаветы II – Марии Текской.

"Узелки" были одной из любимых тиар принцессы Дианы. Правда, после развода Диана вернула ее семье бывшего мужа. Позже в этой тиаре выходила в люди Кейт Миддлтон. Именно поэтому вероятность появления Меган Маркл в этой тиаре невысока: вряд ли она захочет сравнений с Кейт. К тому же негласно считается, что "Узелки" – украшение для замужних.

"Цветок лотоса" – еще одна тиара из королевской коллекции. Она также принадлежала королеве-матери.

Елизавета Боуз-Лайон позже подарила ее младшей дочери Маргарет, которая довольно часто появлялась в ней на людях. После смерти принцессы Маргарет тиара долго лежала в сундуке, пока ее вновь не "выгуляла" Кейт Миддлтон, причем сделала это дважды.

Еще одна из самых известных тиар в шкатулке Елизаветы II - тиара-франж. В ней нынешняя королева сама выходила замуж и давала ее на свадьбу своей единственной дочери, принцессе Анне.

Королеве, в свою очередь, эта тиара также досталась от бабушки Марии Текской. Тиара изготовлена из бриллиантов из ожерелья, подаренного Марии Текской королевой Викторией. В общем, тиара знаковая для британской королевской семьи, а Елизавета очень любит внука Гарри, так что шансы вполне есть.

Есть в сокровищнице и другие старинные роскошные тиары, но вполне может быть, что будущий муж подарит Меган собственную тиару, тем более, если судить по свадьбам младших сыновей в королевской семье, это стало своеобразной традицией. Специалисты по королевскому этикету больше всего склоняются к этому варианту.

Кстати, принцесса Диана также выходила замуж не в королевской тиаре (хотя и получила ее в подарок), а в фамильной тиаре Спенсеров.

Скандалы пред свадьбой Гарри и Меган

После того, как стало известно об отношениях Гарри и Меган, их сопровождали разного рода скандалы. Так, некоторая часть людей ополчилась на Меган за то, что она не британка, не благородного происхождения, разведенная, да еще и мулатка.

Не пришлась невеста Гарри ко двору и некоторым членам королевской семьи. Большой скандал вызвало появление принцессы Майкл Кентской, которая явилась на рождественский банкет в Букингемском дворце с брошью в форме бюста чернокожего человека. В этом усмотрели намек на расовую принадлежность Маркл. Подобные изделия стали популярны в XVII-XVIII веках, такой стиль имеет название "блэкмур". Позже принцесса извинилась за свой "необдуманный поступок".

В марте в сети появились фотографии Меган Маркл топлесс. На снимках девушка без верха от купальника настраивает камеру, чтобы снять автоспуском ее и подружек со спины. В британской королевской семье, впрочем, заявили, что фото – фейк, и девушка на них – не Маркл.

Ряд скандалов связан с семьей невесты. Так, старший брат актрисы Меган Маркл недавно в открытом письме призвал британского принца Гарри "опомниться" и отменить свадьбу, которая должна состояться в мае. Маркл-старший уверял, его сестра выставит на посмешище всю королевскую семью. Он также обвинил Меган в том, что она использовала их отца, довела его до банкротства и забыла о нем.

Позже брат актрисы опубликовал другое письмо, в котором извинился перед Меган и королевской семьей. Он объяснил свой поступок тем, что расстроился из-за того, что его не пригласили на свадьбу. При этом он напомнил, что "еще не поздно отправить приглашение".

Еще один скандал разгорелся из-за отца Меган. Сначала в прессе появились снимки, на которых он выбирает себе костюм. Однако позже всплыло, что снимки были постановочными, Томас Маркл сговорился с фотографом и поделил прибыль от фото.

Из-за скандала отец Меган даже заявил, что не приедет на свадьбу из-за ухудшения здоровья, а также чтобы не смущать дочь. При этом планировалось, что он будет вести Меган к алтарю, так что молодоженам придется срочно все "переиграть".

Меган не звала на свадьбу своих других родственников, кроме родителей. Однако на днях в Лондоне заметили бывшую жену Томаса Маркла - того самого брата, который писал открытое письмо, - с двумя детьми. Зачем они приехали в Британию накануне свадьбы, не имея приглашения, неизвестно.

А недавно американский адвокат Джефф Маджет, который является кузеном Меган Маркл, заявил, среди их предков был человек, которого называли первым серийным убийцей Америки — Г. Г Холмс (настоящее его имя — Генри Ховард Маджет). Он совершил около 200 убийств и 7 мая 1896 году был казнен в тюрьме Филадельфии. Джефф Маджет предположил, что именно Холмс и был известным убийцей Джеком Потрошителем, поскольку в период совершения тех преступлений он жил в Британии.

Сувениры

Перед свадьбой в Британии начали выпускать самые разнообразные сувениры, посвященные свадьбе, - чашки, брелки, открытки, текстиль и многое другое. Также в честь молодоженов выпущены почтовые марки.

А Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету в честь свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.

Также к свадьбе старейший английский бренд Floris London — официальный поставщик британского королевского двора с 1820 года – выпустил парфюм. Он будет основан на парфюме Bergamotto di Positano, в котором присутствуют ноты специй, бергамота, флердоранжа и зеленого чая. Floris создавали духи для свадьбы королевы Елизаветы. Парфюм, созданный для свадьбы Гарри и Меган, не поступит в свободную продажу - он остается в частной коллекции парфюмера.

Среди сувениров – коллекция фарфора, покрытая 22-кратным золотом и платиной, на которой изображены инициалы Гарри и Меган, орнамент из золотых корон и национальных символов Соединенного Королевства - английской розы, шотландского чертополоха, ирландского трилистника и валлийского нарцисса.

Также попадаются и странные вещи. Например, одна компания выпустила упаковку презервативов, посвященную грядущей свадьбе. Специальная подарочная шкатулка с четырьмя презервативами украшена портретами Гарри и Меган Маркл, а также изображениями флагов Великобритании и США. При открытии шкатулки начинает играть композиция, составленная из гимнов двух стран. Таким образом производитель предлагает фанатам королевской семьи "отметить свадьбу безопасно".

Еще одна фирма предлагает на своем сайте купальники с портретами Гарри и Меган. Предполагается, что клиент может выбрать рисунок самостоятельно. На сайте магазина представлено несколько вариантов. Стоит такой купальник от $38.