В Броварах три молодых человека на Daewoo Lanos пытались скрыться от полиции и протаранили Mitsubishi.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ресурс "Киев оперативный".

Инцидент произошел возле броварского центрального парка. Пострадал водитель Daewoo Lanos.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

"Три друга-наркомана, убегая от наряда полиции на своем #Daewoo, д.н.з. # AB4127BH, по городу Бровары, возле центрального парка въехали в автомобиль #Mitsubishi, который двигался в попутном направлении.

От удара травмирован водитель Daewoo. Говорят, что пили настойку", - говорится в сообщении в соцbfkmyjq сети.

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