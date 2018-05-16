В Броварах трое парней пытались скрыться от полиции на авто и протаранили Mitsubishi
В Броварах три молодых человека на Daewoo Lanos пытались скрыться от полиции и протаранили Mitsubishi.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает ресурс "Киев оперативный".
Инцидент произошел возле броварского центрального парка. Пострадал водитель Daewoo Lanos.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
"Три друга-наркомана, убегая от наряда полиции на своем #Daewoo, д.н.з. # AB4127BH, по городу Бровары, возле центрального парка въехали в автомобиль #Mitsubishi, который двигался в попутном направлении.
От удара травмирован водитель Daewoo. Говорят, что пили настойку", - говорится в сообщении в соцbfkmyjq сети.
Ранее "Страна" писала о том, что на Броварском проспекте в Киеве у "евробляхера" на скорости лопнуло колесо.
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