16 мая в Киеве Генеральная прокуратура совместно с полицией задержали бывшего замначальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины Киеве. Мужчину подозревают в силовом разгоне участников акций протеста в Киеве во время Евромайдана.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Также указано, что бывший милиционер с 2016 года находился в розыске.

В ГПУ заявили, что подозреваемый превысил власть и служебные полномочия при осуществлении руководства подразделениями "Беркут" в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года на ул. Институтской в г. Киеве во время силового разгона участников акций протеста.

В результате были причинены телесные повреждения 14 лицам. "Подозреваемый совершил незаконное препятствование проведению собраний и митингов с применением физического насилия, то есть совершил уголовные преступления, предусмотренные ч.4 ст.41, ч.2 ст.365 (в редакции закона № 3207-VI от 07.04.2011), ч.4 ст.41, ст.340 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении ГПУ.

Ему было сообщено о подозрении 10 октября 2016 года, а 24 октября 2016 года следствие вынесло постановление об объявлении его в розыск.

Подозреваемого доставили в Печерский райсуд Киева для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, однако следственный судья принял решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста в период с 22:00 до 6:00 утра.

"Указанное решение суда обжаловано в апелляционном порядке", - сообщили в Генпрокуратуре.

Любопытно, что в данном сообщение ГПУ не сообщает фамилию фигуранта дела. В тоже время, "Страна" узнала ее из своих источников. Речь идет о человеке по имени Юрий Спасских. Он стал широко известен в 2015 году, когда был осужден Химкинским городским судом Москвы на 3,5 года за попытку похищения известного юриста и экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Юрий Спасских на суде в Москве

На суде, как сообщали СМИ, он полностью признал свою вину и заявил, что заказчиком преступления выступал нынешний мэр Киева Виталий Кличко.

Также одним из мотивов его согласия на участие в попытке похищения Портнова было желание избежать ответственности за действия на Майдане и "реабилитироваться" таким образом перед новой украинской властью.

После отбытия срока наказания в России Спасских вернулся в Украину где и был задержан Генпрокуратурой по делу о Майдане.

Однако, как видим, суд не стал помещать его в тюрьму, а избрал куда более мягкую меру пресечения - ночной домашний арест. По данным источников "Страны" в среде столичных юристов, адвокатов для Спасских помогли найти представители команды Виталия Кличко.

Как сообщала "Страна", в Одессе полицейского отстранили от службы за негативный комментарий в соцсети по Евромайдану.

Также сообщалось, что в Харькове уволили судью за аресты сторонников Евромайдана.