Сегодня в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы и 4 подгрупп.

О результатах заседания, в том числе обмене пленными, рассказала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"Если говорить про гуманитарной группу, то ответа от россиян по 23 российским гражданам, осужденным за преступления против украинского государства, которых мы готовы передать РФ для освобождения политзаключенных и заложников, до сих пор нет. Нет прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших. Это вызывает огромное беспокойство, особенно на фоне последних тревожных новостей об ухудшении состояния здоровья наших политзаключенных и заложников, объявленной Сенцовым голодовке, длительном голодании Балуха. Вопрос заложников требуют давления всего мира на РФ", - заявила она.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что "ДНР" включила Рубана в списки на обмен пленных.

Также глава МИД Павел Климкин обсудил с Лавровым миротворцев и обмен пленными на Донбассе и заявил, что "позиции очень далеки".