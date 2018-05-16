Бенедикт Камбербэтч сыграет реального персонажа в фильме о выходе Великобритании из Евросоюза. Актер изобразит на экране Доминика Каммингса — главу кампании в поддержку Брекзита - Vote Leave ("Голос за выход").

Об этом сообщает The Guardian.

Двухчасовую картину о референдуме, в рамках которого британцы решили покинуть Евросоюз, зрители увидят в начале 2019 года перед тем, как закончится переходный период и Великобритания окончательно выйдет из состава Евросоюза.

Страна должна покинуть Евросоюз не позднее 29 марта 2019 года.

Кино намерены показать на британском общественном телеканале Channel 4.

Частично сценарий фильма основан на книгах редактора британской газеты Sunday Times Тима Шипмена и экс-директора по связям с общественностью правительства Британии Крэйга Оливера.

Сейчас британские власти ведут расследование относительно участия Доминика Каммингса в кампании Vote Leave. В частности, его подозревают в нарушении правил расхода средств.

Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших.

Фото: theguardian.com

Как сообщала "Страна", Кэмерон пугает британцев ростом цен после выхода из ЕС.

Отметим, что британские деятели искусства и модели не хотят выхода из Евросоюза.