Обвиняемый в убийстве и расчленении женщины-инспектора Одесского следственного изолятора Елены Порошенко летом 2017 года Василий Чемериз частично признал свою вину. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию из Малиновского районного суда Одессы.

Уточняется, что обвиняемый частично признал вину сегодня, 16 мая, во время судебного заседания. При этом он не согласился с мотивами совершения преступления.

В частности, Чемериз продолжает настаивать, что совершил убийство из-за того, что ему угрожали третьи лица.

Во время судебного заседания прокурор огласил обвинительный акт, был установлен порядок исследования доказательств. Кроме того, обвиняемый заявил ходатайство об изменении меры обеспечения безопасности. Суд, рассмотрев данное ходатайство, отказал в его удовлетворении, признав, что соответствующие меры безопасности уже приняты.

Указанное уголовное производство рассматривается коллегиально - в составе двух профессиональных судей и трех присяжных. Следующее судебное заседание назначено на 1 июня.

Напомним, что в целях безопасности Чемериз находится в николаевском СИЗО, а не в одесском.

17 августа в Одсском следственном изоляторе №21 один из заключенных убил работницу изолятора Алену Порошенко и расчленил ее тело. В январе текущего года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве сотрудницы Одесского следственного изолятора.

Ранее "Страна" писала о том, какой была при жизни зверски убитая сотрудница одесского СИЗО Елена Порошенко.