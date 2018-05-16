Правоохранители не знают судьбу "жучка", который был обнаружен в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

Об этом передают Украинские новости со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

По его словам, после того как "жучок" был найден, его передали охране. При этом, жучок не был передан в СБУ или НАБУ.

В САП также не знают, что стало с "жучком" и куда он делся.

Вместе с тем, правоохранители убеждены, что он не уничтожен.

Как сообщала "Страна", в информации на аудиозаписях, сделанных в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, не обнаружены основания для привлечения его к уголовной ответственности.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге в Киеве, пишет "Громадське".

Отметим, что Назар Холодницкий сменил прокуроров по делу о "пленках Онищенко".