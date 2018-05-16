Херсонский городской суд, как ожидается, в четверг, 17 мая, будет избирать меру пресечения в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Как сообщил "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, в настоящее время ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Вышинского еще не поступило в суд и будет направлено в четверг утром.

"Сейчас у стороны защиты есть возможность ознакомиться с документами", - сказала она.

Как сообщала "Страна", Следком России возбудил уголовное дело после задержания Вышинского.

Мы писали, что Ирине Геращенко не понравилась реакция ОБСЕ на задержание главреда РИА Новости Украина.

Также по делу о госизмене главы РИА Новости Украина Вышинского допросят 47 человек.