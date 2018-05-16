Обыск по месту жительства директора пресс-центра "РИА Новости Украина" Андрея Бородина длился 11 часов.

Об этом сам Бородин рассказал в комментарии "Стране".

"По месту моего жительства был проведен 11-часовой обыск. Обыск проводили пятеро человек, один из них показал удостоверение полковника СБУ. Были двое крепких ребят как силовое сопровождение. Я открыл дверь, впустил, они мне зачитали решение суда. Правда, там было составлено таким образом, что дело возбуждено в отношении Кирилла Вышинского, а обыск судья из Херсона разрешил провести по месту моего жительства. На каком основании – непонятно. Сотрудники СБУ действовали корректно, силу не применяли. Забрали компьютеры, телефоны, планшеты, флешки, личные и служебные документы, а также наши финансовые накопления. Из моих документов изъяли цветной график, где на карте Украины в процентном соотношении демонстрируется, где говорят на украинском, где на русском, где на суржике, где на румынском или польском", – рассказал Бородин.

Он отметил, что дело в отношении Вышинского было возбуждено в мае прошлого года. Бородин отказался ответить на вопрос, в чем именно, по мнению обвинения, состоит госизмена.

"Я боюсь навредить Кириллу, предавая гласности содержание документов", – сказал он.

В то же время он добавил, что у Вышинского есть проблемы со здоровьем, из-за которых он должен принимать таблетки и находится под медицинским наблюдением.

Что касается обнаруженных в офисе издания георгиевских лент, Бородин заявил, что запрещать их – то же, что запрещать заход солнца.

"Местные власти запретили сочетание оранжевого и черного цветов, с таким же успехом они могут запретить заход солнца. Хорошо, нельзя демонстрировать, Но что, хранить нельзя? В моей молодости был спектакль "закат солнца вручную". Это из этой же серии. А когда перед началом избирательной кампании силовикам нужно продемонстрировать собственную нужность – по-моему, это не сочетается ни с законами украинскими, ни с общепринятой мировой практикой", – добавил он.

Напомним, во вторник 15 мая в офисе РИА "Новости Украина" и квартирах его сотрудников прошли многочасовые обыски, а руководитель портала, известный украинский журналист Кирилл Вышинский был задержан и, скорее всего, будет арестован по обвинению в госизмене (подозрение ему уже предъявлено).