Глава Верховной Рады Андрей Парубий передал в комитет представление об отмене депутатской неприкосновенности народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева. Об этом сообщает УНИАН.

"Как только поступило представление в ВРУ, так я его расписал на профильный комитет (Комитет ВРУ по вопросам регламента и организации работы ВРУ - Прим. Ред.)", - сказал спикер ВР.

Напомним, 15 мая генеральный Генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.

Ранее "Страна" писала о том, что в НАПК рассказали, какие нарушения обнаружили в декларации нардепа Дунаева.

Также мы сообщали, что в "Оппозиционном блоке" прокомментировали представление Луценко на депутата Дунаева.