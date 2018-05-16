По состоянию на среду, 16 мая из больниц Черкасс выписаны все находившиеся там пострадавшие от массового отравления учеников.

Из Черкасской областной больницы выписали находившуюся там утром учительницу школы №8, а из Черкасской областной детской больницы - ученицу, сообщает Громадське.

"Уже выписали всех. Сегодня выписали учительницу", - сказал главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник.

В приемном отделении Черкасской областной детской больницы подтвердили, что последнюю ученицу, которая находилась на стационарном лечении, тоже выписали.

Напомним, по состоянию на утро 16 мая в больницах города находились учительница и ученица СШ №8, где 8 мая на линейке произошло массовое отравление.

Стоит отметить, что причина ЧП до сих пор неизвестна.

Как сообщала "Страна", причиной массового отравления школьников в Польше назвали воздушные шарики.

Напомним, что в Черкассах возле АЗС задержали мужчину с пакетом взрывчатки.