В Черкассах выписали из больниц всех пострадавших от таинственного отравления на линейке
По состоянию на среду, 16 мая из больниц Черкасс выписаны все находившиеся там пострадавшие от массового отравления учеников.
Из Черкасской областной больницы выписали находившуюся там утром учительницу школы №8, а из Черкасской областной детской больницы - ученицу, сообщает Громадське.
"Уже выписали всех. Сегодня выписали учительницу", - сказал главный врач Черкасской областной больницы Александр Дудник.
В приемном отделении Черкасской областной детской больницы подтвердили, что последнюю ученицу, которая находилась на стационарном лечении, тоже выписали.
Напомним, по состоянию на утро 16 мая в больницах города находились учительница и ученица СШ №8, где 8 мая на линейке произошло массовое отравление.
Стоит отметить, что причина ЧП до сих пор неизвестна.
Как сообщала "Страна", причиной массового отравления школьников в Польше назвали воздушные шарики.
Напомним, что в Черкассах возле АЗС задержали мужчину с пакетом взрывчатки.