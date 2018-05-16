Член экспертного совета Единой России Юрий Котлер был найден мертвым в съемной квартире на Большой Никитской улице в центре Москвы, сообщает ТАСС.

У погибшего зафиксировано огнестрельное ранение головы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Прибывшим на место сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь в квартиру погибшего болгаркой – она была заперта изнутри.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил: "По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством", - сказал источник.

Как пишет Mash, тревогу подняла жена Котлера (она живёт во Франции). Несколько дней Юрий не выходил на связь. У водителя были ключи от квартиры и он решил проверить, всё ли в порядке, но дверь была закрыта изнутри. Тогда водитель вызвал полицию и спасателей, чтобы вскрыть замок. Там и нашли тело политика.

Котлер вошёл в экспертный совет "Единой России" в феврале текущего года. До этого он был старшим вице-президентом ВТБ, а также работал заместителем гендиректора ПАО "Новороссийский морской торговый порт".

Юрий Котлер, выпускник журфака МГУ, работал в начале 90-х годов в РИА "Новости", также был корреспондентом изданий Time и New York Times. Позднее работал в пресс-службах госструктур и в избирательном штабе Владимира Путина.

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