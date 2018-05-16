Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер в Киеве встретился с народными депутатами Украины и обсудил с ними вопросы разрешения конфликта на Донбассе.

Об этом сообщила нардеп от фракции "Самопомич" Елена Сотник, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, на встрече присутствовали представители всех фракций Верховной Рады, от каждой было по два человека.

"Формат был достаточно простой. Волкер попросил высказать свою позицию и видение по ситуации на сегодняшний день по Донбассу, который находится под российской агрессией, и как каждая фракция видит в будущем развязку (этой ситуации - Прим.Ред.)", - сказала Сотник.

Также она добавила, что депутаты могли задать спецпредставителю США свои вопросы.

Кроме того нардеп отметила, что руководство Верховной Рады на встрече Волкера с нардепами представляла первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Спикер парламента Андрей Парубий также встретился с Волкером.

"Встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Поблагодарил за поддержку Украины и предоставление летального оборонительного оружия. Обсудили ситуацию на Донбассе и законодательные планы Верховной Рады", - написал Парубий в Twitter.

Фото: twitter.com/AndriyParubiy

Как сообщала "Страна", Курт Волкер готов говорит о ситуации на Донбассе с Владиславом Сурковым или с кем-то другим. Он также подчеркнул, что США хотели бы, чтобы российская сторона серьезно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Напомним, что Волкер рассказал о своем общении с русскоязычными жителями Донбасса. "пожилая женщина которая, очевидно, прожила там всю свою жизнь и она сказала: "сейчас - весна, цветы цветут - очень хорошо, но мы не можем этим наслаждаться". Я думаю, эти слова заключают все", - отметил спецпредставитель США.