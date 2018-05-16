Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы признал Педро Аграмунта (Испания), Хорди Шуклу (Испания), Цезара Преду (Румыния) и Саима Сеидова (Азербайджан) виновными в серьезном нарушении кодекса поведения. Об этом на своей странице в Facebook написал член постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Фото: facebook.com

В своем сообщении Гончаренко добавил, что эти делегаты Ассамблеи лишены всех прав члена ПАСЕ, кроме права голосовать и подавать проекты. Санкции против Аграмунта введены на 10 лет, против остальных на два года

Также о решении ПАСЕ сообщает пресс-служба.

"После вчерашнего слушания в Париже с участием трех из четырех заинтересованных делегатов - четвертый уже присутствовал на предварительном слушании - комитет решил, что санкции должны применяться к Педро Аграмунт (Испания, группа Европейской народной партии) на срок в течение 10 лет, до Цезаря Флорин Преда (Румыния, группа Европейской народной партии), Самада Сеидов (Азербайджан, группа Консервативной партии) и Хорди Шукла (Испания, Альянс европейских либералов и демократов) в течение 2 лет ", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Все четверо, оставаясь делегатами Ассамблеи с правом выступать, будут иметь запрет в течение этих периодов действовать как докладчики или наблюдатели за выборами и не могут быть председателями или заместителями председателей любого комитета или подкомитета или выдвигаться на пост президента Ассамблеи", - сообщила пресс-служба .

Также указанные лица не смогут представлять Ассамблею или ее комитеты на любых других мероприятиях, а также будут лишены права направлять вопросы в Комитет министров - исполнительного органа Совета Европы.

Встреча в Париже 15 мая, которая проходила за закрытыми для прессы дверями, была вторым слушанием регламентного комитета; первое состоялось в Страсбурге 25 апреля.

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