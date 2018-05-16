Члены комитета по разведке Сената США одобрили кандидатуру Джины Хаспел на пост новой главы ЦРУ. Ее поддержали 10 членов комитета, пять - высказались против, сообщает Associated Press.

Как отмечается, среди тех, кто проголосовал в пользу Хаспел, были также представители демократов.

Ожидается, что Сенат будет голосовать за ее кандидатуру на этой неделе.

Выдвижение Хаспел возобновило обсуждение суровой программы пыток, проведенных ЦРУ в отношении подозреваемых в терроризме после 11 сентября. Хаспел поклялась не перезапускать эту ​​программу, но отказалась раскрывать детали о своем участии в ней.

Джина Хаспел возглавит ЦРУ после Майка Помпео, который 26 апреля 2018 стал госсекретарем США.

Как сообщала "Страна", в США рассекретили данные об участии Джины Хаспел в пытках. В 2002 году она руководила тайной базой ЦРУ "Detention Site Green" в Таиланде".

Напомним, что правозащитники Human Rights Watch против кандидатур нового госсекретаря Помпео и главы ЦРУ Хаспел.