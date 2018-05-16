Комитет Сената США утвердил Джину Хаспел на пост главы ЦРУ
Члены комитета по разведке Сената США одобрили кандидатуру Джины Хаспел на пост новой главы ЦРУ. Ее поддержали 10 членов комитета, пять - высказались против, сообщает Associated Press.
Как отмечается, среди тех, кто проголосовал в пользу Хаспел, были также представители демократов.
Ожидается, что Сенат будет голосовать за ее кандидатуру на этой неделе.
Выдвижение Хаспел возобновило обсуждение суровой программы пыток, проведенных ЦРУ в отношении подозреваемых в терроризме после 11 сентября. Хаспел поклялась не перезапускать эту программу, но отказалась раскрывать детали о своем участии в ней.
Джина Хаспел возглавит ЦРУ после Майка Помпео, который 26 апреля 2018 стал госсекретарем США.
Как сообщала "Страна", в США рассекретили данные об участии Джины Хаспел в пытках. В 2002 году она руководила тайной базой ЦРУ "Detention Site Green" в Таиланде".
Напомним, что правозащитники Human Rights Watch против кандидатур нового госсекретаря Помпео и главы ЦРУ Хаспел.