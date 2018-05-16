Сразу два клуба английской Премьер-лиги, которые делали предложение наставнику "Шахтера" Паулу Фонсеке, уволили главных тренеров по окончании сезона. Об этом сообщает Xsport.

Так, "Эвертон" из Ливерпуля объявил об уходе Сэма Эллардайса с поста главного тренера. Контракт, срок которого истекал через год, расторгнут по обоюдному согласию. Эллардайс возглавил "Эвертон" в ноябре 2017 года, сменив Рональда Кумана.

Также лондонский "Вест Хэм" на своем официальном сайте сообщил о разрыве отношений с Дэвидом Мойесом. Отмечается, что Мойес выполнил возложенную на него задачу и спас "Вест Хэм" от вылета из Премьер-лиги. Мойес возглавлял команду с ноябре прошлого года и финишировал вместе с "молотобойцами" на 13-м месте.

Сегодня стало известно по данным СМИ, что Фонсека отказал Вест Хэму и остается в Шахтере еще на два года.

Также ранее сообщалось, что Паулу Фонсека скорее всего не перейдет в Эвертон. Английский клуб сохранил нынешнего наставника.

Также по данным СМИ, тренер донецкого "Шахтера" Фонсека развелся с женой и завел роман с пресс-секретарем.