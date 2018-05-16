Американская компания Boston Dynamics начнет продажу новых роботов-собак SpotMini в 2019 году. В отличие от робота Atlas, этот робот своими формами и конструкцией похож на четвероногое животное.

Об этом сообщает ixbt.com.

Основатель и глава компании Марк Райберт заявил на конференции по робототехнике в Калифорнии, что в настоящее время выпускаются опытные образцы SpotMini.

Компания считает, что такие роботы могут пригодиться там, где не проедет робот на колёсах. В пример приводятся патрули безопасности и строительные компании. Собственно, нацелен SpotMini будет именно на компании, а не на потребительский сегмент.

Сейчас у Boston Dynamics имеется 10 таких роботов, но до конца года компания увеличит их число на 100. О цене не сообщается, но она явно будет велика.

Полномасштабное производство будет запущено в середине 2019 года, тогда же станет доступна покупка новых роботов.

Вес четвероногого SpotMini без головы составляет 30 килограммов, он может функционировать без подзарядки до 90 минут. Благодаря нескольким камерам робот может работать в полностью автоматизированном режиме.

Как сообщала "Страна", ранее Boston Dynamics показала видео с четырехлапым роботом, который научился открывать двери при помощи манипулятора.

Напомним также, что самый богатый человек мира вывел на прогулку пса-робота.