В среду, 16 мая восьмилетний мальчик находился дома один. Он выпал из окна пятого этажа одного из домов в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавшего с политравмой и закрытым переломом ноги направили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сотрудники Балаклейского отдела полиции установили, что мальчик находился дома один. Он заболел, и после осмотра врача отчим оставил его одного в квартире, а сам поехал по делам.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: facebook.com/police.kharkov

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